(Di domenica 15 maggio 2022)5 : Ordinaria amministrazione per tutto il primo tempo. Poi sul gol di Leao che gli passa in mezzo alle gambe non ci fa una bella figura. de Roon 6 : Nei panni scomodi di Rambo orobico deve mulinare su Speedy Leao e aiutare Hateboer quando Hernandez accende il turbo. Prestazione intelligente a coprire una zona dove di solito il Milan trova un’autostrada senza pedaggio. Ci riesce per un tempo. Djimsiti 6 : Rischia su Giroud che sperava di approfittarne senza fare i conti con un Orsato attento e senza condizionamenti solo per l’occasione. Scalvini (34’2t) Sv7 : Guardiano su Giroud domina nelle chiusure senza paura. Di testa non teme mai l’avversario. Demiral (34’2t) Sv Hateboer 5 : Al di là della sua involuzione dopo il noto infortunio senza il tasto on-off di Ilicic si sono perse le sue prestazioni e con la cessione di Gosens il gioco ...

voto 6: non riesce a contenere gli avversari in velocità. De Roon voto 6: schierato in ... Hateboer voto 5.5: non sembra nellacondizione dal punto di vista fisico. Koopmeiners voto 5: ...Ovviamente il tecnico schiererà oggi pomeriggio (ore 18 in punto) laformazione possibile. ... L'undici titolare dell'Atalanta : (4 - 2 - 3 - 1) Musso; Hateboer, Djimsiti,, Maehle; De ... Palomino è il migliore dei nerazzurri, male Musso e Pasalic Stasera ha mostrato la miglior versione di se per salutare San Siro ... Il gol che può valere uno scudetto. Giroud 5 – Palomino lo sovrasta, non ha palle-goal anche per colpa della squadra. Stasera ...Di seguito le ultime su Milan-Atalanta raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Atalanta - Domenica 15 maggio, ore 18.00, stadio Meazza Arbitra Daniele.