Palazzolo Santo, la gioia dei fedeli bergamaschi in Piazza San Pietro - Le foto e i video (Di domenica 15 maggio 2022) La canonizzazione Un grande applauso, una vera e propria ovazione si è levata dalle decine di migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro dopo che papa Francesco ha pronunciato nella mattinata di domenica 15 maggio la formula di canonizzazione dei dieci nuovi santi, tra cui don Luigi Maria Palazzolo. Presente tutta la famiglia palazzoliana guidata dal vescovo Francesco Beschi. Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori tra le autorità presenti.

