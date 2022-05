Pakistan: attentato suicida, uccisi 3 bambini e 3 soldati (Di domenica 15 maggio 2022) Almeno 6 persone, di cui 3 bambini e 3 soldati, sono stati uccisi in un attentato esplosivo suicida compiuto nel nord - ovest del Pakistan, secondo quanto riferito dall'esercito. L'attentato è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) Almeno 6 persone, di cui 3e 3, sono statiin unesplosivocompiuto nel nord - ovest del, secondo quanto riferito dall'esercito. L'è ...

