Pagelle Cagliari-Inter 1-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 15 maggio 2022) Ledi1-3, con iai protagonisti e ildel match valido per la trentasettesima giornata di. Darmian porta in vantaggio i nerazzurri nel primo tempo e tiene vive le speranze scudetto, appese a un filo nell’ultima giornata. Nella ripresa doppietta di Lautaro Martinez, in mezzo c’è il gol di Lykogiannis che aveva ridato speranze ai sardi. Di seguito ecco le(3-5-2): Cragno 6.5; Ceppitelli 5.5, Altare 5 (34’ st Carboni sv), Lykogiannis 7; Bellanova 6, Marin 6 (34’ st Baselli sv), Grassi 6, Rog 6 (11’ st Nandez 6), Dalbert 6 (40’ st Pereiro sv); Joao Pedro 6, Pavoletti 6 (11’ st Keita 6). In panchina: Aresti, Deiola, Strootman, Luvumbo, Zappa, ...

Advertising

Sport_Fair : #CagliariInter, i nerazzurri sono ancora in corsa per lo scudetto: prestazione super di #Lautaro, le pagelle di Spo… - sportface2016 : #CagliariInter 1-3, le pagelle e il tabellino - gacamey7 : RT @calciomercatoit: ??Lautaro implacabile ??Grassi da 'chi l'ha visto? Le pagelle di #CagliariInter ?? - BandieraInter : Ottima prestazione dell’#Inter! #Lautaro trascinatore. - calciomercatoit : ??Lautaro implacabile ??Grassi da 'chi l'ha visto? Le pagelle di #CagliariInter ?? -

...41 Giovanni Fonio - Emil Ruusuvuori 1 - 2 Visualizza Internazionali BNL d'Italia CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Atalanta 1 - 3 15:00 Venezia - Bologna 4 - 3 18:00 Salernitana -1 - 1 20:45 ...ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: al termine del primo tempo - DARMIAN, LAUTARO, ...Le pagelle di Cagliari-Inter 1-3, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Darmian porta in vantaggio i nerazzurri nel primo ...Il sito PassioneInter.com di titolarità di Kialvo OÜ con sede in Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn (Estonia) - VAT: EE102265251, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabil ...