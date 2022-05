Overshoot day: l’Italia ha già finito le risorse naturali per il 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Con l’Overshoot Day si intende la data in cui la domanda dell’umanità di risorse naturali e di servizi ecologici supera quelli che la Terra può rigenerare nel corso di un anno. Inoltre, mostra la nostra impronta ecologica: questa è la misura di quanto materiale biologico serve a un individuo, a una popolazione o a una attività per produrre le risorse naturali che consuma e per assorbire i rifiuti. Se l’impronta ecologica supera la biocapacità questa andrà in deficit. Secondo la Global Footprint Organization, organizzazione di ricerca internazionale, per l’Italia il debito ecologico verrà raggiunto il 15 Maggio 2022. Quante risorse naturali servono per sostenere lo stile di vita di un cittadino italiano medio? Come emerge dagli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Con l’Day si intende la data in cui la domanda dell’umanità die di servizi ecologici supera quelli che la Terra può rigenerare nel corso di un anno. Inoltre, mostra la nostra impronta ecologica: questa è la misura di quanto materiale biologico serve a un individuo, a una popolazione o a una attività per produrre leche consuma e per assorbire i rifiuti. Se l’impronta ecologica supera la biocapacità questa andrà in deficit. Secondo la Global Footprint Organization, organizzazione di ricerca internazionale, peril debito ecologico verrà raggiunto il 15 Maggio. Quanteservono per sostenere lo stile di vita di un cittadino italiano medio? Come emerge dagli ...

