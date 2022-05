Overshoot Day Italiano, abbiamo finito le risorse ma non la speranza (Di domenica 15 maggio 2022) Il 15 Maggio 2022, l’Italia finirà “virtualmente” le risorse naturali del Pianeta ed inizierà ad andare in debito. è così da qualche anno a questa parte, ed anno dopo anno, questo giorno cade sempre prima. Se tutto il mondo avesse il nostro impatto, ci servirebbero quasi tre Pianeti per sostenere il nostro stile di vita. Ma in che senso? Immaginiamo di avere una dispensa di cibo pensata per sostentarci per un anno intero. L’Italia è stata ingorda e ci ha messo meno di cinque mesi a mangiarsi tutte le provviste. Ora le toccherebbe il digiuno fino alla fine dell’anno, ma non sarà così. Fino al 31 Dicembre, mangerà senza remore anche le provviste degli altri paesi, che ovviamente non le spetterebbero. Si indebita per mangiare e somma questo debito a tutti quelli collezionati negli anni precedenti. Questo è, a grandi linee, quel succede ogni anno con ... Leggi su quifinanza (Di domenica 15 maggio 2022) Il 15 Maggio 2022, l’Italia finirà “virtualmente” lenaturali del Pianeta ed inizierà ad andare in debito. è così da qualche anno a questa parte, ed anno dopo anno, questo giorno cade sempre prima. Se tutto il mondo avesse il nostro impatto, ci servirebbero quasi tre Pianeti per sostenere il nostro stile di vita. Ma in che senso? Immaginiamo di avere una dispensa di cibo pensata per sostentarci per un anno intero. L’Italia è stata ingorda e ci ha messo meno di cinque mesi a mangiarsi tutte le provviste. Ora le toccherebbe il digiuno fino alla fine dell’anno, ma non sarà così. Fino al 31 Dicembre, mangerà senza remore anche le provviste degli altri paesi, che ovviamente non le spetterebbero. Si indebita per mangiare e somma questo debito a tutti quelli collezionati negli anni precedenti. Questo è, a grandi linee, quel succede ogni anno con ...

