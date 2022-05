Overshoot Day 2022, oggi l’Italia esaurisce tutte le risorse naturali a disposizione per quest’anno (Di domenica 15 maggio 2022) Le risorse naturali dell’Italia sono virtualmente finite. oggi è il nostro Country Overshoot Day 2022, cioè il giorno in cui, se tutto il mondo consumasse come l’Italia, avremmo esaurito ciò che la Terra riesce a rigenerare in dodici mesi. Da ora fino a dicembre – secondo il Global Footprint Network – dovremo quindi forzare i limiti dei nostri ecosistemi, contribuendo ad esaurirli per le prossime generazioni. La data cade due giorni più tardi rispetto al 2021, quando era stata il 13 maggio. Ma c’è poco di cui essere contenti. Al ritmo attuale, gli italiani, da soli, avrebbero bisogno di 2,7 pianeti per sostenere il proprio stile di vita. Per invertire la tendenza però non basta diminuire i consumi: “Il sovrasfruttamento è cumulativo – spiega il biologo Lorenzo Masini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Ledelsono virtualmente finite.è il nostro CountryDay, cioè il giorno in cui, se tutto il mondo consumasse come, avremmo esaurito ciò che la Terra riesce a rigenerare in dodici mesi. Da ora fino a dicembre – secondo il Global Footprint Network – dovremo quindi forzare i limiti dei nostri ecosistemi, contribuendo ad esaurirli per le prossime generazioni. La data cade due giorni più tardi rispetto al 2021, quando era stata il 13 maggio. Ma c’è poco di cui essere contenti. Al ritmo attuale, gli italiani, da soli, avrebbero bisogno di 2,7 pianeti per sostenere il proprio stile di vita. Per invertire la tendenza però non basta diminuire i consumi: “Il sovrasfruttamento è cumulativo – spiega il biologo Lorenzo Masini, ...

Advertising

fattoquotidiano : Overshoot Day 2022, oggi l’Italia esaurisce tutte le risorse naturali a disposizione per quest’anno - iconaclima : Oggi per l'Italia è l'#OvershootDay: con i nostri ritmi di consumo abbiamo già esaurito le risorse che la terra può… - iconanews : Per l’Italia è l’Overshoot Day, siamo in debito con il Pianeta ele prossime generazioni: l’intervista con Serena Gi… - eHabitatit : Overshoot Day 2022, esaurite le risorse del pianeta per l’Italia. ?? #15maggio #ambiente #conoscenza #consumo… - leonixyz : RT @Open_gol: Da domani il nostro Paese termina le risorse disposizione per il 2022 e inizia a consumare quelle del 2023 -