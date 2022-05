Ostia | a fuoco auto e scooter | piromane ‘incastrato’ dalle telecamere | ‘Sono stato io’

(Di domenica 15 maggio 2022) Èrintracciato ilche diversi mesi fa aha datoparcheggiate in più zone della città, da via Vasco de Gama a via Adolfo Cozza, fino al lungomare Paolo Toscanelli. Lui, che aveva agito quasi ‘indisturbato’, nella notte tra il 16 e il 17 marzo scorso, èindividuato e arredai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma: si tratta di un romano di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. Incendio a: distruttiNella notte tra il 16 e il 17 marzo scorso il 28enne ha dato, distrutto totalmente due motocicli e ...

...che la notte tra il 16 e il 17 marzo scorsi provocarono la distruzione di due moto e il danneggiamento di 3 auto parcheggiate in diverse strade di. I carabinieri, insieme ai vigili del, ...Leggi anche > Turista italiana stuprata vicino alla stazione Termini: arrestato un senegalese di 25 anni Grazie all'intervento dei carabinieri die dei vigili delil 50enne che era ...I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, coordinati dalla Procura di Roma ... I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, erano intervenuti in via Vasco de Gama, via Adolfo Cozza ...Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia. L'incendio è divampato in via della ...