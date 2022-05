Osimhen aiuta l' arbitro con un gesto sportivo VIDEO Arriva il plauso di Marelli su DAZN

(Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso del match tra Napoli e Genoa, nei minuti di recupero del primo tempo, l'aveva assegnato un calcio di rigore in favore dei partenopei per un presunto fallo di mano in area...

Advertising

Pall_Gonfiato : Bel gesto di #Osimhen durante #NapoliGenoa - infoitsport : Osimhen su Spalletti: 'Mi aiuta ogni giorno, spero di lavorare con lui molti anni' -

CalcioNapoli24

Intervista di Vicotrdel Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: 'E' stato ...La differenza va fatta anche tra infortuni di natura muscolare o traumatica, come quello di. La frequenza degli impegni poi nonl'integrità fisica". Un altro tema è la condizione ... Osimhen su Spalletti: "Mi aiuta ogni giorno, spero di lavorare con lui molti anni" Francesco Graziani, ex Campione del Mondo, ha fatto un focus sull'attaccante ora in forza al Napoli, Victor Osimhen.Il Napoli chiuderà la stagione al terzo posto in campionato, menttendosi in tasca la tanto agoniata qualificazione alla ...