Olimpia Milano-Reggio Emilia oggi: orario, canale tv, programma, streaming gara-1 playoff basket 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) E’ l’Olimpia Milano ad inaugurare i playoff della Serie A di basket 2022. I meneghini ospitano al Mediolanum Forum di Assago l’Unahotels Reggio Emilia nella gara-1 dei quarti di finale, con gara-2 prevista sempre nell’impianto milanese mercoledì 17 Maggio. L’Armani Exchange ha concluso la stagione regolare al secondo posto con 48 punti, alle spalle della Virtus Bologna. I biancorossi puntano ad arrivare in fondo alla competizione nazionale per provare a vendicare la sconfitta rimediata lo scorso anno contro i bolognesi. Non ci sarà Malcolm Delaney, che infortunatosi ha chiuso in anticipo la sua stagione congedandosi poi da Milano in vista della nuova annata. Reggio Emilia si presenta ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) E’ l’ad inaugurare idella Serie A di. I meneghini ospitano al Mediolanum Forum di Assago l’Unahotelsnella-1 dei quarti di finale, con-2 prevista sempre nell’impianto milanese mercoledì 17 Maggio. L’Armani Exchange ha concluso la stagione regolare al secondo posto con 48 punti, alle spalle della Virtus Bologna. I biancorossi puntano ad arrivare in fondo alla competizione nazionale per provare a vendicare la sconfitta rimediata lo scorso anno contro i bolognesi. Non ci sarà Malcolm Delaney, che infortunatosi ha chiuso in anticipo la sua stagione congedandosi poi dain vista della nuova annata.si presenta ...

