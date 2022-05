Obiettivi raggiunti, lotta alla mafia, il rapporto con la comunità e i momenti bui: l’intervista a Mons. Pennisi (Di domenica 15 maggio 2022) Ormai è noto: l’Arcivescovo di Monreale S. E. Mons. Michele Pennisi, andando in pensione, lascerà presto Monreale e al suo posto subentrerà il suo successore, Mons. Gualtiero Isacchi, presbitero lombardo cresciuto in Lazio di appena 52 anni. Siamo andati a trovare Mons. Pennisi che, con il garbo che lo ha sempre contraddistinto, ci ha accolto per stilare un bilancio sul suo ministero monrealese. Abbiamo trovato un uomo sensibile e profondo che, con un pizzico di emozione, ci ha parlato della sua lunga esperienza nell’Arcidiocesi di Monreale, dei suoi sentimenti verso la nostra comunità e delle speranze per il futuro della società. Monsignore, come vede il domani di questa diocesi e soprattutto il suo futuro? Che impegni l’aspettano? Con il pensionamento non significa ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 15 maggio 2022) Ormai è noto: l’Arcivescovo di Monreale S. E.. Michele, andando in pensione, lascerà presto Monreale e al suo posto subentrerà il suo successore,. Gualtiero Isacchi, presbitero lombardo cresciuto in Lazio di appena 52 anni. Siamo andati a trovareche, con il garbo che lo ha sempre contraddistinto, ci ha accolto per stilare un bilancio sul suo ministero monrealese. Abbiamo trovato un uomo sensibile e profondo che, con un pizzico di emozione, ci ha parlato della sua lunga esperienza nell’Arcidiocesi di Monreale, dei suoi sentimenti verso la nostrae delle speranze per il futuro della società.ignore, come vede il domani di questa diocesi e soprattutto il suo futuro? Che impegni l’aspettano? Con il pensionamento non significa ...

