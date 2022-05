Nuovo strappo in Fi: Berlusconi nomina Ronzulli commissaria in Lombardia. Gelmini prima si era sfogata: “Lei porterà allo sfascio” (Di domenica 15 maggio 2022) Nervi tesissimi dentro Forza Italia. Come se non fossero bastati i problemi degli ultimi mesi, a far scoppiare l’ultimo caso è stato lo sfogo di Maria Stella Gelmini contro Licia Ronzulli, riportato con tanto di virgolettati da il Foglio nelle scorse ore. “porterà allo sfascio il partito”, è stata la frase più forte pronunciata dalla ministra per gli Affari regionali in un colloquio privato con Antonio Tajani. Tanto è bastato perché Silvio Berlusconi accelerasse la nomina del Nuovo commissario regionale di Fi in Lombardia: appunto la sua fedelissima Ronzulli che prende il posto dell’onorevole Massimiliano Salini. Una scelta presa in fretta e furia la sera di sabato 14 maggio e arrivata a sorpresa sul tavolo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Nervi tesissimi dentro Forza Italia. Come se non fossero bastati i problemi degli ultimi mesi, a far scoppiare l’ultimo caso è stato lo sfogo di Maria Stellacontro Licia, riportato con tanto di virgolettati da il Foglio nelle scorse ore. “il partito”, è stata la frase più forte pronunciata dalla ministra per gli Affari regionali in un colloquio privato con Antonio Tajani. Tanto è bastato perché Silvioaccelerasse ladelcommissario regionale di Fi in: appunto la sua fedelissimache prende il posto dell’onorevole Massimiliano Salini. Una scelta presa in fretta e furia la sera di sabato 14 maggio e arrivata a sorpresa sul tavolo dei ...

