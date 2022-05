Novità tonalità capelli primavera-estate 2022 | le sfumature nocciola di Giulia De Lellis

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 15 maggio 2022) Questo è il momento giusto per scoprire tante nuovedida sfoggiare nella. In particolare si può prendere ispirazione daDeche ha sfoggiato delle meraviglioseLa bellaDeha realizzato delle leggere schiariture color. Questo nuovo balayage ha giù conquistato tutti i suoi follower di Instagram, dove ha pubblicato la foto con la nuovadi. Il castano in questione sprigiona dei riflessi caldi e ...