Notte dei Musei 2022, pienone nei poli museali di Roma: oltre 70mila i visitatori (Di domenica 15 maggio 2022) Roma – Grande successo ieri sera per La Notte dei Musei a Roma. Dopo due anni di assenza dovuta all’emergenza sanitaria, la Capitale ha risposto con entusiasmo: sono oltre 70.000, infatti, i visitatori che hanno affollato dalle 20.00 alle 2.00 di Notte, i Musei civici e gli altri spazi culturali della città che hanno aderito all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Un incremento di 10.000 partecipanti rispetto all’ultima edizione a Roma che si è svolta nel 2019. Solo nel Sistema Musei di Roma Capitale si è registrato un afflusso di 35.000 partecipanti, in evidente aumento rispetto ai 25.000 del 2019. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022)– Grande successo ieri sera per Ladei. Dopo due anni di assenza dovuta all’emergenza sanitaria, la Capitale ha risposto con entusiasmo: sono70.000, infatti, iche hanno affollato dalle 20.00 alle 2.00 di, icivici e gli altri spazi culturali della città che hanno aderito all’iniziativa promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Un incremento di 10.000 partecipanti rispetto all’ultima edizione ache si è svolta nel 2019. Solo nel SistemadiCapitale si è registrato un afflusso di 35.000 partecipanti, in evidente aumento rispetto ai 25.000 del 2019. ...

