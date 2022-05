Non solo gas. Così la guerra travolge l’industria dei diamanti (Di domenica 15 maggio 2022) Un diamante è per sempre. O forse no. La grande pandemia, i lockdown miopi cinesi e la guerra in Ucraina non fanno sconti nemmeno all’industria che da sempre fa rima con lusso. Un po’ l’impennata dei prezzi, un po’ le sanzioni contro la Russia, un po’ il blocco delle catene di approvvigionamento, stanno mettendo in ginocchio il settore. Due numeri per capire meglio. Come raccontato da Bloomberg, oggi il prezzo di un diamante grezzo di piccole dimensioni, il tipo da associare a una pietra solitaria di un anello per intendersi, è balzato di circa il 20% dall’inizio di marzo. Motivo? Semplice, i tagliatori, i lucidatori e i commercianti di diamanti hanno difficoltà a reperire le pietre dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla rivale russa di De Beers, colosso anglo-americano ma di origine sudafricana, ovvero Alrosa, che ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) Un diamante è per sempre. O forse no. La grande pandemia, i lockdown miopi cinesi e lain Ucraina non fanno sconti nemmeno alche da sempre fa rima con lusso. Un po’ l’impennata dei prezzi, un po’ le sanzioni contro la Russia, un po’ il blocco delle catene di approvvigionamento, stanno mettendo in ginocchio il settore. Due numeri per capire meglio. Come raccontato da Bloomberg, oggi il prezzo di un diamante grezzo di piccole dimensioni, il tipo da associare a una pietra solitaria di un anello per intendersi, è balzato di circa il 20% dall’inizio di marzo. Motivo? Semplice, i tagliatori, i lucidatori e i commercianti dihanno difficoltà a reperire le pietre dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla rivale russa di De Beers, colosso anglo-americano ma di origine sudafricana, ovvero Alrosa, che ...

