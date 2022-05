Non Siamo Soli di Alex, il nuovo singolo nella finale di Amici (Di domenica 15 maggio 2022) nella finale di Amici anche Non Siamo Soli di Alex, il nuovo singolo inedito del cantante atteso nei negozi di musica con l’EP d’esordio che prende il nome proprio da questo pezzo. Alex ha firmato un contratto discografico con la nuova etichetta indipendente 21Co, come il suo compagno di finale, Luigi Strangis. Sono loro i primi due artisti di 21Co, l’etichetta nata ad Amici. Il percorso dei finalisti è appena cominciato. Si spengono i riflettori del programma di Canale 5 ma si accende un lungo cammino nel mondo della musica. Alex sarà traghettato in questo passaggio dal nuovo singolo inedito che presenta nel corso della finale di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022)dianche Nondi, ilinedito del cantante atteso nei negozi di musica con l’EP d’esordio che prende il nome proprio da questo pezzo.ha firmato un contratto discografico con la nuova etichetta indipendente 21Co, come il suo compagno di, Luigi Strangis. Sono loro i primi due artisti di 21Co, l’etichetta nata ad. Il percorso dei finalisti è appena cominciato. Si spengono i riflettori del programma di Canale 5 ma si accende un lungo cammino nel mondo della musica.sarà traghettato in questo passaggio dalinedito che presenta nel corso delladi ...

Advertising

LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - AmiciUfficiale : Alex porta sul palco della Finale il suo nuovo inedito 'Non siamo soli'! Per votare per lui manda un sms al 477.000… - robby0767 : RT @f_uccheddu: Cosa siamo non lo so; so soltanto che sentiamo e amiamo tanto. - christringimi : RT @AmiciUfficiale: Alex porta sul palco della Finale il suo nuovo inedito 'Non siamo soli'! Per votare per lui manda un sms al 477.000.1 i… -