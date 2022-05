NJPW | Il debutto di Francesco Akira è eccezionale | sconfitto Sho nel primo turno del BOTSJ

(Di domenica 15 maggio 2022) Buona la prima per il wrestler italiano. Il talento bergamasco ha debuttato quest’oggi nellaprendendo parte al Best Of The Super Junior Tournament. Il membro dello United Empire si è trovato di fronte Sho, membro del Bullet Club: nonostante le tecniche da basic heel subìte,ha saputo portare a proprio vantaggio il match e a vincere grazie alla Fireball, la sua mossa finale. Decisivo nel complesso dell’incontro anche TJP, alleato di, che ha evitato che Sho utilizzasse un arma contundente per vincere con l’arbitro distratto. Buondunque per il talento italiano che conquista 2 punti nel torneo. Il prossimo match lo vedrà opposto mercoledì 18 maggio al fenomeno Hiromu Takahashi: sarà un match di fuoco perche ...

TSOWrestling : La prima grande soddisfazione in #NJPW! #TSOW // #TSOS

Grandeindell'italiano Francesco Akira Akira è comparso sul ring al termine del match titolato tra il campione El Desperado e SHOW, rivelando la sua alleanza con Will Osprey. Da ora in ... Gli auguri di Tajiri ad Akira per il suo debutto nel BOSJ Francesco Akira ha vinto il match di debutto in NJPW! Si è da poco concluso il primo incontro dell’atleta italiano nel prestigioso Best of the Super Juniors. In quest’occasione, che è coincisa con il ...Il primo grande mentore di Francesco Akira, considerato una leggenda in Giappone, si congratula con il giovane bergamasco pronto a debuttare nel Best of Super Juniors della NJPW.