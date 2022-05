Nigeria, studentessa cristiana lapidata e bruciata: era accusata di blasfemia per un messaggio WhatsApp su Maometto (Di domenica 15 maggio 2022) Una studentessa cristiana, Deborah Samuel, venerdì 13 maggio è stata lapidata e bruciata in Nigeria, da studenti musulmani che la accusavano di blasfemia per aver scritto su WhatsApp un messaggio ritenuto offensivo nei confronti del profeta Maometto. L’omicidio della ragazza è avvenuto a Sokoto, nel nord ovest del Paese, città capitale dell’omonimo Stato Nigeriano in cui la legge islamica – la sharia – viene applicata insieme al diritto comune, come in altri Stati della Nigeria settentrionale. Gli studenti dell’istituto Shehu-Shagari, dopo la lettura del messaggio, hanno prelevato con la forza la giovane “dalla stanza dove era stata portata in salvo dai funzionari dell’istruzione”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Una, Deborah Samuel, venerdì 13 maggio è statain, da studenti musulmani che la accusavano diper aver scritto suunritenuto offensivo nei confronti del profeta. L’omicidio della ragazza è avvenuto a Sokoto, nel nord ovest del Paese, città capitale dell’omonimo Statono in cui la legge islamica – la sharia – viene applicata insieme al diritto comune, come in altri Stati dellasettentrionale. Gli studenti dell’istituto Shehu-Shagari, dopo la lettura del, hanno prelevato con la forza la giovane “dalla stanza dove era stata portata in salvo dai funzionari dell’istruzione”, ...

