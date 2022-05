Nato, la Turchia: 'Finlandia rispettosa ma Svezia provocatoria sulle nostre preoccupazioni' (Di domenica 15 maggio 2022) La Turchia non li vuole per il loro sostegno ai curdi che Ankara considera terroristi. Ma si sa, in cambio di armi o di soldi Erdogan e i suoi possono sempre cambiare idea. Finlandia "rispettosa" ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) Lanon li vuole per il loro sostegno ai curdi che Ankara considera terroristi. Ma si sa, in cambio di armi o di soldi Erdogan e i suoi possono sempre cambiare idea." ...

Advertising

martaottaviani : A #Berlino a vertice informale #Nato #Turchia apre a ingresso #Finladia e #Svezia. Come avevo previsto, parole… - Agenzia_Ansa : Nato: 'L'Ucraina può vincere la guerra'. Il segretario generale della Nato Stoltenberg si è detto fiducioso sull'ac… - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia, Turchia apre a Finlandia e Svezia nella Nato. DIRETTA - Stebox2 : RT @Posidone60: Ma cazzo è possibile che sti giornalai del cazzo la raccontano sempre a metà? Per entrare a far parte della #nato è necessa… - Alessio_19_02 : RT @martaottaviani: A #Berlino a vertice informale #Nato #Turchia apre a ingresso #Finladia e #Svezia. Come avevo previsto, parole #Erdogan… -