Napoli segreta, regalati un weekend tra cultura e mistero: 5 luoghi sconosciuti da visitare (Di domenica 15 maggio 2022) Esiste una Napoli poco conosciuta, di cui non si parla, nascosta tra i vicoli e le passeggiate al mare: meta perfetta per un weekend fuori porta Napoli (Pixabay)Di Napoli se ne dicono tante. Dal caos cittadino, alla pericolosità delle strade fino alla camorra. In realtà Napoli è anche tanto altro: è arte, storia, e anche tanta bellezza. Per un weekend fuori porta è una città ricca da ogni punto di vista: sia a livello culturale che paesaggistico che culinario. Insomma, impossibile annoiarsi. Ma quali sono i luoghi segreti di Napoli? Cosa nasconde questa città così chiacchierata? Vi diamo qualche spunto per visitare le zone meno raccontate ed emozionanti. Napoli segreta: le più belle ... Leggi su direttanews (Di domenica 15 maggio 2022) Esiste unapoco conosciuta, di cui non si parla, nascosta tra i vicoli e le passeggiate al mare: meta perfetta per unfuori porta(Pixabay)Dise ne dicono tante. Dal caos cittadino, alla pericolosità delle strade fino alla camorra. In realtàè anche tanto altro: è arte, storia, e anche tanta bellezza. Per unfuori porta è una città ricca da ogni punto di vista: sia a livellole che paesaggistico che culinario. Insomma, impossibile annoiarsi. Ma quali sono isegreti di? Cosa nasconde questa città così chiacchierata? Vi diamo qualche spunto perle zone meno raccontate ed emozionanti.: le più belle ...

Advertising

titty_napoli : RT @Gaia93712891: Qui per ricordare il commentatore ucraino dell' #Eurovision2022, Timur Miroshnychenko, che stasera ha trasmesso da un bu… - tudifrudi : @demotivatrice10 comunque anche in passato avevano questo tocco Napoli segreta, io cantavo sempre “aill bi ueiting, fo pummaro’ of mai laif” - SiamoPartenopei : Karlsson-Napoli, Cammaroto: 'Ci sono conferme! Placet di Mertens, era una pista segreta!' - areanapoliit : Cammaroto: 'Karlsson-Napoli, conferme! Benedizione di Mertens, era una pista segreta' - infoitinterno : Portaerei Truman da Napoli verso Est? Il comandante: «Rotta segreta, ?ma siamo pronti a partire» -