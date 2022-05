Napoli, l'Insigne - day: acquistato nel 2006 per 1500 euro (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli - Tutto ebbe inizio nel 2006: Giuseppe Santoro detto Peppe, oggi team manager e allora direttore del settore giovanile, spiegò al club di aver trovato un genietto di neanche 15 anni da prendere ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022)- Tutto ebbe inizio nel: Giuseppe Santoro detto Peppe, oggi team manager e allora direttore del settore giovanile, spiegò al club di aver trovato un genietto di neanche 15 anni da prendere ...

Advertising

GoalItalia : Il giorno è arrivato… ?? Oggi Lorenzo Insigne giocherà l’ultima partita al ‘Maradona’ da calciatore del Napoli ?? - annatrieste : Auguro a #Insigne il più radioso dei futuri e tuttavia anche basta con questa storia che Napoli tradisce i suoi fig… - DAZN_IT : Per Cannavaro, per Sarri, per Hamsik, per Callejon, per Benitez e per Napoli: cosa significa essere Lorenzo Insigne… - Napoli_Report : RT @lucacerchione: L’arrivo della famiglia #Insigne allo stadio #Maradona. Per #IlSognoNelCuore: @lavoceazzurra - sportli26181512 : Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Insigne al passo d'addio con Mertens e Osimhen, fuori Destro. C'è Criscito:… -