Napoli, Insigne esce dal campo e tutto il Maradona canta: «C’è solo un capitano» (Di domenica 15 maggio 2022) Insigne esce dal campo e parte la standing ovation per il capitano del Napoli A pochi minuti dal termine di Napoli-Genoa, Lorenzo Insigne è uscito dal campo: standing ovation per il capitano del Napoli, uscito tra gli applausi e i cori della sua gente. Inoltre, le due curve hanno cantanto: «Un capitano, c’è solo un capitano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022)dale parte la standing ovation per ildelA pochi minuti dal termine di-Genoa, Lorenzoè uscito dal: standing ovation per ildel, uscito tra gli applausi e i cori della sua gente. Inoltre, le due curve hannonto: «Un, c’èun». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Il giorno è arrivato… ?? Oggi Lorenzo Insigne giocherà l’ultima partita al ‘Maradona’ da calciatore del Napoli ?? - annatrieste : L'esultanza, le jastemme, i chitemmuorti, la suspense, la speranza, il ritorno, il gol: in questo rigore battuto du… - anperillo : ?? 96 gol e 76 assist in 336 presenze in #SerieA col #Napoli ?? 17 gol e 10 assist nelle Coppe Europee ???? 10 gol e 8… - kalidu1926 : Grazie. Lorenzo #insigne a te nel tuo ultimo.giorno a #Napoli la mia dedica - dukeonyx57 : @eddajesu Non ci sono solo i divorzi e le mobizzazioni conosciute alla #Roma. A #Napoli, con #Insigne, la separazio… -