Napoli-Genoa, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli-Genoa si gioca questo pomeriggio al “Maradona” a partire dalle 15.00, in occasione della 37a giornata del campionato di Serie A 21-22. I partenopei sono chiamati a difendere il secondo posto in classifica dall’attacco della Juventus, mentre la formazione rossoblù si gioca un po’ tutto, a 180 minuti dalla fine della stagione, alla ricerca della salvezza. Queste le probabili formazioni della gara odierna. Statistiche e curiosità di Napoli-Genoa Il Napoli approccia la sua ultima gara interna della stagione, con l’obiettivo di conservare la terza posizione in classifica, assicurata al momento dai 73 punti guadagnati nelle precedenti 36 giornate (22 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte). La squadra di Spalletti, dopo la sconfitta subita in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)si gioca questo pomeriggio al “Maradona” a partire dalle 15.00, in occasione della 37a giornata del campionato diA 21-22. I partenopei sono chiamati a difendere il secondo posto in classifica dall’attacco della Juventus, mentre la formazione rossoblù si gioca un po’ tutto, a 180 minuti dalla fine della stagione, alla ricerca della salvezza. Queste ledella gara odierna. Statistiche e curiosità diIlapproccia la sua ultima gara interna della stagione, con l’obiettivo di conservare la terza posizione in classifica, assicurata al momento dai 73 punti guadagnati nelle precedenti 36 giornate (22 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte). La squadra di Spalletti, dopo la sconfitta subita in ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, c'è Ghoulam nei 24 convocati per la gara col Genoa, out Tuanzebe - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, c'è Ghoulam nei 24 convocati per la gara col Genoa, out Tuanzebe - cn1926it : #Spalletti contro il #Genoa avrà il #Napoli al completo: la lista dei convocati - cn1926it : #Insigne day, il saluto di José #Callejon: “Sarà fino alla fine una bandiera…” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, c'è Ghoulam nei 24 convocati per la gara col Genoa, out Tuanzebe -