Napoli-Genoa | le probabili formazioni del match

(Di domenica 15 maggio 2022) Ci siamo. Il, reduce dalla vittoria contro il Torino con gol dello spagnolo Fabian Ruiz affronta unin piena lotta salvezza. Una sconfitta per i rossoblu sancirebbe, con moltatà, la retrocessione in Serie B. La gara, che si disputerà allo stadio Maradona di, sarà anche l’ultima casalinga di Insigne, promesso sposo al Toronto in prima divisione canadese. Iltrasarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma online Dazn a partire dalle ore 15:00. Direttore di gara l’arbitro Fabbri di Ravenna. QUI– Spalletti conferma ancora una volta Ospina tra i pali. La linea difensiva dei padroni di casa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Anguissa e Fabian Ruiz si ...

