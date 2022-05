Napoli femminile in Serie B, il presidente Carlino annuncia le sue dimissioni (Di domenica 15 maggio 2022) Ieri il Napoli femminile ha perso contro il Pomigliano retrocedendo in Serie B. Oggi il presidente del club, Raffaele Carlino, ha annunciato le sue dimissioni con un comunicato ufficiale. “Domani rassegnerò le dimissioni dalla carica di presidente del Napoli femminile. Una decisione ponderata e che non è frutto della amara retrocessione di ieri. Come da pattuizione tra i soci del Napoli femminile, infatti, il presidente viene eletto ogni due anni dal Consiglio di Amministrazione che rappresenta l’assemblea dei soci. Di conseguenza, avrei ugualmente rassegnato le dimissioni anche in caso di salvezza, come del resto avevo anticipato nei ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Ieri ilha perso contro il Pomigliano retrocedendo inB. Oggi ildel club, Raffaele, hato le suecon un comunicato ufficiale. “Domani rassegnerò ledalla carica didel. Una decisione ponderata e che non è frutto della amara retrocessione di ieri. Come da pattuizione tra i soci del, infatti, ilviene eletto ogni due anni dal Consiglio di Amministrazione che rappresenta l’assemblea dei soci. Di conseguenza, avrei ugualmente rassegnato leanche in caso di salvezza, come del resto avevo anticipato nei ...

