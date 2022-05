Napoli Femminile | arrivano le dimissioni del presidente Carlino

(Di domenica 15 maggio 2022) Ilieri ha perso lo scontro diretto in ottica salvezza contro il Pomigliano. Le azzurre sono ora retrocesse in Serie B, dopo una doppia scalata dalla C alla A degli ultimi due anni. Oggi, inoltre, con un post sul proprio profilo Instagram, sono arrivate ledel. Di seguito il comunicato. “Domani rassegnerò ledalla carica didel. Una decisione ponderata e che non è frutto della amara retrocessione di ieri. Come da pattuizione tra i soci del, infatti, ilviene eletto ogni due anni dal Consiglio di Amministrazione che rappresenta l’assemblea dei soci. Di conseguenza, avrei ...

