(Di domenica 15 maggio 2022) Vincenzo De, presidenteRegione Campania ha scritto un messaggio per il capitano del, Lorenzo. Vincenzo De, presidenteRegione Campania, sui propri canali social ha voluto rendere omaggio a un figlio diche ha deciso di cambiare, ossia Lorenzo. Il capitano è stato oggi in campo per l’ultima volta al Maradona con la maglia azzurra addosso contro il Genoa. Una decina di righe da parte del politico, in cui emergono anche i ringraziamenti al giocatore per i suoi anni da protagonista nel. DEDe, su Facebook, hato affettuosamente Lorenzo ...

Advertising

napolipiucom : Napoli, De Luca saluta Insigne: “Ogni bene per il nuovo 'tiro a giro' della tua vita” #deLuca #Insigne #napoli… - Daniele91Nap : Robinhood,Salvatorino,Diego De luca,Tolli e altri personaggi del Napoli Twitter anche oggi hanno perso un occasione… - luca_bellizzi : RT @Catalonia_IT: ?? Il delegato @luca_bellizzi inaugura la rassegna del cinema catalano d’autore a Napoli 'La promozione culturale è un am… - luca_fun : @realvarriale @Lor_Insigne @sscnapoli Ha vinto di più con la nazionale che con il Napoli… - amorsisulcuore : Con tutta quella gente che c’è a Napoli, Luca finirà l’instore a mezzanotte, e fotterà tutto lo share a quel cesso… -

... in cui ha battutoall'extra - time (84 - 85). La VL vorrà comunque fare bella figura, e ... la stagione della VL ha subito una svolta decisiva con l'arrivo di coachBanchi , che ha preso ...Berta & Francesca Giubilei Hybrid Venice: Designing a Self - Portrait Quodlibet, Macerata 2022 ... I nostri migliori auguri! Bambini e Musei Magazine #1 étant donnés,2021 Pagg. 50, free ...Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania ha scritto un messaggio per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.Ancora, nei quartieri Spagnoli, in via Toledo e in largo Berlinguer, gli operatori hanno identificato 37 persone e controllato 3 locali commerciali ...