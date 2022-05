Mountain Bike, Tom Pidcock fa doppietta a Nove Mesto na Morave, Schurter terzo dopo una gran rimonta (Di domenica 15 maggio 2022) Seconda vittoria in tre gare per Tom Pidcock nella Coppa del Mondo di Mountain Bike categoria Cross Country. Il britannico della Ineos-Grenadiers trionfa a Nove Mesto na Morave avanti al rumeno Vlad Dascalu; al terzo posto un pazzesco Nino Schurter, che dopo aver bucato recupera un minuto sugli uomini di testa e chiude terzo, mantenendo la leadership nella classifica di Coppa del Mondo. Migliore azzurro Gioele Bertolini, dicianNovesimo. dopo le prime scaramucce, sono in quattro ad andarsene, il rumeno Vlad Dascalu, lo svizzero Nino Schurter, il sudafricano Alan Hatherly ed il britannico Tom Pidcock, mentre l’altro rossocrociato Mathias Fluckiger è ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Seconda vittoria in tre gare per Tomnella Coppa del Mondo dicategoria Cross Country. Il britannico della Ineos-Grenadiers trionfa anaavanti al rumeno Vlad Dascalu; alposto un pazzesco Nino, cheaver bucato recupera un minuto sugli uomini di testa e chiude, mantenendo la leadership nella classifica di Coppa del Mondo. Migliore azzurro Gioele Bertolini, diciansimo.le prime scaramucce, sono in quattro ad andarsene, il rumeno Vlad Dascalu, lo svizzero Nino, il sudafricano Alan Hatherly ed il britannico Tom, mentre l’altro rossocrociato Mathias Fluckiger è ...

