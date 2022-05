Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: l’australiana McConnell vince anche a Nove Mesto, azzurre nelle retrovie (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo i trionfi di inizio stagione a Petropolis e Albstadt l’australiana Rebecca Ellen McConnell si impone anche nella tappa ceca di Coppa del Mondo dedicata al circus della Mountain Bike, categoria cross country. Presso la Vysocina Arena di Nove Mesto la trentenne di Canberra ha preceduto la francese Loana Lecomte (+40”), trionfatrice lo scorso anno su questo percorso e la svedese Jenny Rissveds (+1’17”). Mai in discussione la leadership di McConnell, capace di guadagnare la testa della corsa nelle battute iniziali e mantenerla fino all’arrivo. Il tandem di inseguitrici formato da Lecomte e Rissveds ha seminato a sua volta la beniamina elvetica Jolanda Neff, autrice di una gara solitaria ma costretta a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo i trionfi di inizio stagione a Petropolis e AlbstadtRebecca Ellensi imponenella tappa ceca dideldedicata al circus della, categoria cross country. Presso la Vysocina Arena dila trentenne di Canberra ha preceduto la francese Loana Lecomte (+40”), trionfatrice lo scorso anno su questo percorso e la svedese Jenny Rissveds (+1’17”). Mai in discussione la leadership di, capace di guadagnare la testa della corsabattute iniziali e mantenerla fino all’arrivo. Il tandem di inseguitrici formato da Lecomte e Rissveds ha seminato a sua volta la beniamina elvetica Jolanda Neff, autrice di una gara solitaria ma costretta a ...

