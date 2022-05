MotoGP: super Bastianini a Le Mans e terza vittoria stagionale, out Bagnaia - News (Di domenica 15 maggio 2022) Il meteo ha graziato la pista francese, regalando una corsa caratterizzata dal susseguirsi di sorprese e giri record. Sin dalla partenza si è intuito che la lotta per il podio potesse essere un'affare ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) Il meteo ha graziato la pista francese, regalando una corsa caratterizzata dal susseguirsi di sorprese e giri record. Sin dalla partenza si è intuito che la lotta per il podio potesse essere un'affare ...

Advertising

motosprint : #MotoGP: super #Bastianini a Le Mans e terza vittoria stagionale, out #Bagnaia ? - corsedimoto : SUPER BESTIA - Enea Bastianini l'ha fatto di nuovo, è il terzo trionfo del 2022! Pecco Bagnaia invece sbaglia... Te… - Telissarr99 : RT @SmilexTech: Super @Bestia23 ???? grande vittoria in Francia. A -8 da Quartararo, che comanda ancora il mondiale, si può iniziare a sognar… - vtdm90 : RT @SmilexTech: Super @Bestia23 ???? grande vittoria in Francia. A -8 da Quartararo, che comanda ancora il mondiale, si può iniziare a sognar… - dianatamantini : SUPER BESTIA - Enea Bastianini di forza, è il terzo trionfo del 2022! Pecco Bagnaia invece sbaglia... Tempi e crona… -