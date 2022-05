MotoGP, quando la prossima gara? GP Italia 2022: programma, orari, tv, calendario 27-29 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Il Motomondiale prosegue, almeno per il momento, con una cadenza bisettimanale. Il prossimo weekend non si gareggia, ma si tornerà in azione nell’ultimo fine settimana del mese. La prossima gara si annuncia però particolarmente elettrizzante perché, per la prima volta dopo tre anni si tornerà a vivere tutta la spettacolarità del Mugello, dove dal 27 al 29 maggio andrà in scena il Gran Premio d’Italia. Infatti nel 2020 non si corse in Toscana a causa della pandemia di Covid-19, mentre il GP del 2021 si svolse in un’atmosfera surreale, sia per il fatto di essere stato disputato a porte chiuse, sia perché l’evento fu funestato dalla scomparsa del diciannovenne Jason Dupasquier, a cui fu fatale un incidente patito durante le qualifiche della Moto3. Quest’anno invece il pubblico potrà tornare ad affollare le tribune e le ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il Motomondiale prosegue, almeno per il momento, con una cadenza bisettimanale. Il prossimo weekend non si gareggia, ma si tornerà in azione nell’ultimo fine settimana del mese. Lasi annuncia però particolarmente elettrizzante perché, per la prima volta dopo tre anni si tornerà a vivere tutta la spettacolarità del Mugello, dove dal 27 al 29andrà in scena il Gran Premio d’. Infatti nel 2020 non si corse in Toscana a causa della pandemia di Covid-19, mentre il GP del 2021 si svolse in un’atmosfera surreale, sia per il fatto di essere stato disputato a porte chiuse, sia perché l’evento fu funestato dalla scomparsa del diciannovenne Jason Dupasquier, a cui fu fatale un incidente patito durante le qualifiche della Moto3. Quest’anno invece il pubblico potrà tornare ad affollare le tribune e le ...

Advertising

Ilarya94 : Dov’è Vettel con l’estintore quando serve. #MotoGP #FrenchGP - im_jordanv : ???? | 3 LUNGHI ANNI... ?? Augusto Fernández ???? torna a vincere in Moto 2, non ci riusciva dal 2019, gara stradominat… - MotorcycleSp : Augusto Fernández ha fatto il suo debutto con i colori della Red Bull KTM Ajo in Moto2 questa domeni... #MotoGP… - Cris4696302552 : @minopol2 Ah dimenticavo neanche più seguo la MotoGP non c'è nessuno che ha un po' di mordente, carisma, l'unico ch… - infoitsport : MotoGP, Mir: quando ho visto il tempo di Marquez ho pensato: ha trovato una scia -