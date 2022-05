MotoGP, Marc Marquez: “Il passo non era buono, senza le cadute degli altri sarei arrivato nono” (Di domenica 15 maggio 2022) Marc Marquez conclude con un discreto sesto posto il Gran Premio di Francia 2022, valevole come settimo atto stagionale del Mondiale MotoGP, tuttavia la prestazione dell’otto volte campione iridato non è soddisfacente e conferma le sue difficoltà alla guida della Honda. “È andata un po’ come pensavo. Ero 9° senza le cadute delle Suzuki e di Bagnaia. Ho finito sesto ma lontano dai primi. Oggi quando mi sono svegliato non stavo benissimo, avevo il raffreddore ed ero un po’ malato, in ogni caso non sarebbe cambiato tanto“, esordisce il fenomeno di Cervera ai microfoni di Sky Sport. “Il passo non era buono. Oggi si poteva forse sperare in una gara pazza con il meteo, ma non ha piovuto e alla fine questa era la nostra posizione. Ho provato a rischiare nei primi giri, per ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)conclude con un discreto sesto posto il Gran Premio di Francia 2022, valevole come settimo atto stagionale del Mondiale, tuttavia la prestazione dell’otto volte campione iridato non è soddisfacente e conferma le sue difficoltà alla guida della Honda. “È andata un po’ come pensavo. Ero 9°ledelle Suzuki e di Bagnaia. Ho finito sesto ma lontano dai primi. Oggi quando mi sono svegliato non stavo benissimo, avevo il raffreddore ed ero un po’ malato, in ogni caso non sarebbe cambiato tanto“, esordisce il fenomeno di Cervera ai microfoni di Sky Sport. “Ilnon era. Oggi si poteva forse sperare in una gara pazza con il meteo, ma non ha piovuto e alla fine questa era la nostra posizione. Ho provato a rischiare nei primi giri, per ...

