MotoGP | l’ombra del Marc Marquez che fu Lontano dai migliori | mai un podio nel 2022

(Di domenica 15 maggio 2022) “Non sto guidando bene la Honda, faccio fatica ad adattarlo al mio stile di guida“. In questo modo si era espressoal termine delle qualifiche del GP di Francia, settimo round del Mondialedi. Nella gara odiernaha limitato i danni giungendo sesto nella corsa vinta da un grande Enea Bastianini, ma la sensazione da qualche GP a questa parte è che l’asso nativo di Cervera corra sempre condizionato dai tanti problemi fisici che da quell’incidente di Jerez del 2020 lo hanno di molto limitato. Nella modo di portare al limite la Honda, specie nelle curve verso destra, si nota undiverso e, nei fatti, solo ad Austin abbiamo visto in versione pre crash in Andalusia. Sette gare sono andate in archivio e gli indizi sono molti:non sente ...