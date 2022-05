MotoGP Le Mans, le pagelle: Bastianini stellare, Bagnaia pasticcione. A.Espargarò martellante (Di domenica 15 maggio 2022) Va ad Enea Bastianini il GP di Francia di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, il pilota italiano ha centrato la terza vittoria in 7 gran premi. Alle sue spalle Jack Miller ed Aleix Espargaro . Cade nel ... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) Va ad Eneail GP di Francia di. Sul circuito di Le, il pilota italiano ha centrato la terza vittoria in 7 gran premi. Alle sue spalle Jack Miller ed Aleix Espargaro . Cade nel ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? BAGNAIA SCIVOLA ?? BASTIANINI DAVANTI A TUTTI IL LIVE ? - gponedotcom : Enea e Pecco lottano per quasi tutta la gara, ma Bagnaia commette un errore e cade. Miller 2° davanti ad Aleix, che… - chivves3ncul4 : RT @SkySportMotoGP: ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? -