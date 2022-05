MotoGP Le Mans, Bastianini trionfa in Francia, Bagnaia ritirato (Di domenica 15 maggio 2022) MotoGP Le Mans, Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) chiude in prima posizione la corsa francese, mentre il podio è completato da Jack Miller (Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Delusione per Francesco Bagnaia, finito nella ghiaia e poi ritiratosi. Così la cronaca della gara. La prima parte della MotoGP Le Mans In avvio di gara tanto Bagnaia quanto Miller arrivano bene alla prima curva, ma subito dopo l’australiano trova lo spazio per scappare in prima posizione. Ben più difficile la partenza di Quartararo, che scende dalla quarta alla nona posizione. In terza posizione, intanto, si inserisce Rins, seguito da Bastianini. All’inizio del terzo giro il primo colpo di scena, con Rins che vola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)Le, Enea(Gresini Racing) chiude in prima posizione la corsa francese, mentre il podio è completato da Jack Miller (Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Delusione per Francesco, finito nella ghiaia e poisi. Così la cronaca della gara. La prima parte dellaLeIn avvio di gara tantoquanto Miller arrivano bene alla prima curva, ma subito dopo l’australiano trova lo spazio per scappare in prima posizione. Ben più difficile la partenza di Quartararo, che scende dalla quarta alla nona posizione. In terza posizione, intanto, si inserisce Rins, seguito da. All’inizio del terzo giro il primo colpo di scena, con Rins che vola ...

