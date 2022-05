MotoGP, il manager di Mir: "Aprilia non ci risponde, siamo senza lavoro" - News (Di domenica 15 maggio 2022) "Quando leggo sulla stampa 'Joan ha già firmato con la Honda', o che siamo molto vicini alla Yamaha, mi fa molto male. Aprilia non risponde ai miei messaggi perché è stato scritto che Joan ha già ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) "Quando leggo sulla stampa 'Joan ha già firmato con la Honda', o chemolto vicini alla Yamaha, mi fa molto male.nonai miei messaggi perché è stato scritto che Joan ha già ...

