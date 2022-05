MotoGP, GP Francia 2022: errore pesante di Francesco Bagnaia a Le Mans e caduta amara (Di domenica 15 maggio 2022) pesante errore di Francesco Bagnaia nel corso del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans il pilota piemontese, scattato dalla pole-position, si trovava in vetta e braccato da un grande Enea Bastianini particolarmente in palla dal punto di vista del ritmo. Pecco nel tentativo di tenersi dietro il romagnolo è stato costretto a forzare una manovra di contro-sorpasso, dopo essere stato sopravanzato da Bastianini alla staccata di curva-3. Bagnaia è riuscito nel suo intento, ma poco è dopo è finito lungo in frenata, aprendo la porta al compagno di marca sulla Ducati del Gresini Racing. Dalla seconda posizione il piemontese, evidentemente, ha pagato in lucidità per mettersi all’inseguimento di Enea ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)dinel corso del GP di, settimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Leil pilota piemontese, scattato dalla pole-position, si trovava in vetta e braccato da un grande Enea Bastianini particolarmente in palla dal punto di vista del ritmo. Pecco nel tentativo di tenersi dietro il romagnolo è stato costretto a forzare una manovra di contro-sorpasso, dopo essere stato sopravanzato da Bastianini alla staccata di curva-3.è riuscito nel suo intento, ma poco è dopo è finito lungo in frenata, aprendo la porta al compagno di marca sulla Ducati del Gresini Racing. Dalla seconda posizione il piemontese, evidentemente, ha pagato in lucidità per mettersi all’inseguimento di Enea ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? BAGNAIA SCIVOLA ?? BASTIANINI DAVANTI A TUTTI IL LIVE ? - sportal_it : MotoGp Francia, splendido tris di Bastianini. Bagnaia ko, niente podio per Quartararo e Marquez… - sportface2016 : #MotoGP, risultati e ordine di arrivo GP Francia 2022: trionfo #Bastianini, bene #Quartararo, malissimo #Bagnaia -