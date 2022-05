MotoGp Francia, Bastianini vince a Le Mans (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - Enea Bastianini trionfa nella classe MotoGp del Gp di Francia. A Le Mans, doppietta Ducati con il secondo posto di Jack Miller. Terzo posto per Aleix Espargaro (Aprilia), che chiude davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Giornata nera per Pecco Bagnaia, che cade e finisce a mani vuote, scivolando a 46 punti dalla vetta del Motomondiale. In classifica generale comanda Quartararo con 102 punti, tallonato da Aleix Espargaro (98) e Bastianini, salito a quota 94 dopo la terza vittoria stagionale. Tra 2 settimane appuntamento in Italia per la MotoGp, con la tappa del Mugello. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - Eneatrionfa nella classedel Gp di. A Le, doppietta Ducati con il secondo posto di Jack Miller. Terzo posto per Aleix Espargaro (Aprilia), che chiude davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Giornata nera per Pecco Bagnaia, che cade e finisce a mani vuote, scivolando a 46 punti dalla vetta del Motomondiale. In classifica generale comanda Quartararo con 102 punti, tallonato da Aleix Espargaro (98) e, salito a quota 94 dopo la terza vittoria stagionale. Tra 2 settimane appuntamento in Italia per la, con la tappa del Mugello.

