MotoGp Francia | Bastianini vince a Le Mans

Leggi su italiasera

(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Eneatrionfa nella classedel Gp di. A Le, doppietta Ducati con il secondo posto di Jack Miller. Terzo posto per Aleix Espargaro (Aprilia), che chiude davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Giornata nera per Pecco Bagnaia, che cade e finisce a mani vuote, scivolando a 46 punti dalla vetta del Motomondiale. In classifica generale comanda Quartararo con 102 punti, tallonato da Aleix Espargaro (98) e, salito a quota 94 dopo la terza vittoria stagionale. Tra 2 settimane appuntamento in Italia per la, con la tappa del Mugello. L'articolo proviene da Italia Sera.