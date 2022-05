MotoGP | Enea Bastianini vince il GP Francia | caduto Bagnaia

(Di domenica 15 maggio 2022) Il Gran Premio didi, sul circuito Ettore Bugatti, ha visto un dominio assoluto delle Ducati.con il team Gresini ha vinto avanti alla Ducati ufficiale di Jack Miller. Chiude il podio l’Aprilia di Aleix Espargaro. In quarta posizione troviamo Fabio Quartararo che in partenza aveva perso diverse posizioni, recuperate con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, GP delle Americhe:ed è una festa tutta italiana, dove vedere GP2021: streaming gratis e diretta TV8?: Fabio Quartararo in pole al GP di Indonesia: ...

corsedimoto : ENEA BASTIANINI vince il GP Le Mans dopo un feroce con Pecco Bagnaia. Terza vittoria in questa stagione: a questo… - motorboxcom : #MotoGP Enea @Bestia23 #Bastianini trionfa anche nelle pagelle del #FrenchGP! Qualche bel voto e tante insufficienz… - Tuttipazziperi1 : MotoGP: Enea Bastianini trionfa a LeMans! Bagnaia out - OscarLeno : Meraviglioso Enea #MotoGP - corsedimoto : VIDEO MOTOGP LE MANS - Enea Bastiani rincorre e supera le Ducati ufficiali, vince il braccio di ferro con Pecco Bag… -

Bastianini su Ducati del team Gresini, in 41'34"613, ha vinto il Gran premio di Francia, disputato sulla pista di Le Mans, nella Classe. Il pilota di Rimini ha preceduto sul traguardo l'...Le lacrime e la commozione di Nadia Padovani , al vertice del team Gresini dopo la scomparsa del marito Fausto, valgono come lo champagne che ha celebrato la terza vittoria diBastianini , l'eroe di Le Mans. Forse inatteso, perché tutti si aspettavano un duello tra Bagnaia , il favorito con la pole da record in tasca, e Quartararo , designato da un passo gara sulla ...GP FRANCIA - Enea Bastianini racconta le fasi decisive della gara di Le Mans ai microfoni di Sky Sport: "Sono riuscito ad avvicinarmi a Bagnaia che mi precedeva. In quel momento mi sono reso conto di ...GP Francia Gresini Racing - Un fantastico Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di Francia corso a Le Mans, settima tappa della MotoGP 2022. Il pilota del Team Ducati Gresini ha lottato con il compa ...