MotoGP | Enea Bastianini | “Non mi aspettavo di vincere a Le Mans | ho innervosito Bagnaia”

(Di domenica 15 maggio 2022) Terminato il GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato di Lesu Ducati Gresini Racing si è imposto davanti alla Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller e all’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Terza vittoria stagionale per il romagnolo autore di una gara notevolissima al termine di un confronto con Francesco, incappato in un errore molto importante ai fini iridati a sei giri dalla fine. Pecco, già andato lungo nel duello conquando era in testa, ha cercato di mettersi all’inseguimento di, ma ha perso l’anteriore nella zona delle curve 13-14 e terminato anzitempo la sua corsa. “Non miquesta vittoria sinceramente per gli errori che ho fatto nel weekend. In ...

DIRETTA, GP FRANCIA: BAGNAIA CADE, BASTIANINI VINCE! ALTRO PODIO PER L'APRILIA Al 21giroBastianini rompe improvvisamente gli indugi e affianca Francesco Bagnaia superandolo con una staccata ...Il GP di Francia dinon ha tradito le aspettative! I piloti hanno regalato spettacolo in pista e non sono mancati ... dopo essere stato sorpassato daBastianini, ha commesso un errore ...L’italiano ha preceduto Miller, Aleix Espargaro e Quartararo, che resta leader del Mondiale. In Moto2 vittoria di Aron Canet, in Moto3 di Jaume Madia ...LE MANS - Fabio Quartararo rimane testa alla classifica piloti di MotoGp grazie al quarto posto nel Gran Premio ... In terza posizione nella graduatoria c'è Enea Bastianini, vincitore a Le Mans della ...