MotoGP | a Le Mans dominio Ducati | vince Bastianini poi Miller Caduta di Bagnaia

(Di domenica 15 maggio 2022)torna prepotentemente in corsa per il Mondiale, a 8 punti dal leader Quartararo (oggi 4°) e a 4 da Espargarò

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? NOVITÀ IMPORTANTE DA LE MANS I DETTAGLI ?? - BarbaraPremoli : MotoGP: Bastianini conquista Le Mans davanti a Miller e Aleix Espargaro - MotoriNoLimits : MotoGP: Bastianini conquista Le Mans davanti a Miller e Aleix Espargaro -

Terminato il GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato di LeEnea Bastianini su Ducati Gresini Racing si è imposto davanti alla Ducati ufficiale dell'australiano Jack Miller e all'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Terza ...Non sono certo mancate le emozioni nel Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di2022. Sullo storico tracciato di Leoggi abbiamo vissuto una gara davvero elettrizzante infarcita di errori pesanti e prestazioni di livello assoluto. La vittoria è andata a Enea ...Tutti aspettavano Pedro Acosta e per quasi metà gara se lo sono goduti. Il campione del mondo di Moto3 è andato via subito, insieme al compagno Augusto Fernandez. Poi intorno al nono giro ha provato ...Pecco la butta via, Enea ringrazia. Miller ed Aleix Espargaro’ sul podio. Quartararo mantiene la leadership del mondiale ...