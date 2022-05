Moto3 | le pagelle del Gran Premio di Francia - News

Advertising

Motosprint.it

: Masia re della bagarre trionfa in Francia. Foggia solo quarto... ma certi errori pesano come macigni, anche sulle. Dovrà rifletterci e rialzarsi subito al ... okay ha una moto lenta, ma con lui si ha l'impressione che il doppio salto daa MotoGP sia ... Moto3, le pagelle del Gran Premio di Francia Masia ha brillato, Sasaki ha sfiorato la vittoria, Guevara ha ottenuto il secondo podio di fila. Foggia e Garcia hanno faticato. Ecco i voti!Le pagelle di Le Mans, Gran premio di Francia Moto3 Le pagelle di Le Mans, Gran premio di Francia Moto3 Le pagelle di Le Mans, Gran premio di Francia Moto3 Le pagelle di Le Mans, Gran premio di ...