Misty Copeland | storia della ballerina afroamericana che ha rotto i tabù della danza | da ‘Il lago dei cigni’ al Black Lives Matter

(Di domenica 15 maggio 2022) 29 dicembre 2010, Madison Square Garden, New York. Prince ha appena eseguito due canzoni con quella sua aurea magnetica che manda in estasi l’arena simbolo di Manhattan. A un certo punto, una piattaforma sparisce nel piano sotterraneo per riemergere con una donna fasciata in un corpetto color sabbia, una gonna di petali e tulle e i capelli neri sciolti sulle spalle. Sembra una mo, se non fosse per le gambe tornite e le spalle larghe. Che ci fa lì, accanto alla starserata, al folletto di Minneapolis? “Ladies and gentleman,”. Il pubblico esplode. Quella che sembrava una mocomparsa dal nulla, è la solistadell’American Ballet Theatre di cui tutti, l’indomani, giornali e media, parleranno. ...