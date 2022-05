Missili russi colpiscono infrastruttura militare a Leopoli (Di domenica 15 maggio 2022) I Missili russi hanno colpito stamattina all'alba un'infrastruttura militare nella regione di Leopoli. Lo riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale di Leopoli. Al momento non sono riportate... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Ihanno colpito stamattina all'alba un'nella regione di. Lo riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform, citando l'amministrazioneregionale di. Al momento non sono riportate...

Advertising

SkyTG24 : Dopo settimane di assedio #Kiev prova a ripartire. Il sindaco ha fatto sapere che sono più di 200 gli edifici civil… - avv_gr : RT @Il_Vitruviano: Oramai i missili 'russi' piantati in qualche posto che non hanno alzato neanche la polvere sono un genere artistico a se… - FabioMontale : RT @Il_Vitruviano: Oramai i missili 'russi' piantati in qualche posto che non hanno alzato neanche la polvere sono un genere artistico a se… - eusebiofg : RT @Il_Vitruviano: Oramai i missili 'russi' piantati in qualche posto che non hanno alzato neanche la polvere sono un genere artistico a se… - ilVincia : RT @Il_Vitruviano: Oramai i missili 'russi' piantati in qualche posto che non hanno alzato neanche la polvere sono un genere artistico a se… -