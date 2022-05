Milano, ottima partenza nei playoff: l'AX Armani travolge Reggio Emilia (Di domenica 15 maggio 2022) Buona la prima per l'AX Armani Milano che esordisce nei playoff per lo scudetto battendo agevolmente Reggio Emilia, settima in stagione regolare, al Forum per 80-62 al termine di una gara sempre condotta. Olimpia senza capitan Melli ancora per un qualche giorno e senza il regista Delaney, ko per tutti i playoff, ma padrona di questo primo match grazie a 18 punti di un Shileds chirurgico e di 17 di un Bentil sempre più incisivo, con Datome prezioso con 10 punti quando servivano e 11 di Rodriguez. Milano parte bene, controllando il ritmo con il maggiore impatto fisico con Bentil che mette chili e muscoli producendo 10 punti in otto minuti lanciando i suoi dopo nove minuti sul 24-15. Reggio Emilia con l'ex capitano milanese Cinciarini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Buona la prima per l'AXche esordisce neiper lo scudetto battendo agevolmente, settima in stagione regolare, al Forum per 80-62 al termine di una gara sempre condotta. Olimpia senza capitan Melli ancora per un qualche giorno e senza il regista Delaney, ko per tutti i, ma padrona di questo primo match grazie a 18 punti di un Shileds chirurgico e di 17 di un Bentil sempre più incisivo, con Datome prezioso con 10 punti quando servivano e 11 di Rodriguez.parte bene, controllando il ritmo con il maggiore impatto fisico con Bentil che mette chili e muscoli producendo 10 punti in otto minuti lanciando i suoi dopo nove minuti sul 24-15.con l'ex capitano milanese Cinciarini ...

