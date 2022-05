Milano, immigrato molesta e palpeggia tre ragazze alla fermata dell’autobus alla Stazione Centrale (Di domenica 15 maggio 2022) Ancora aggressioni a Milano: molestate e palpeggiate tre ragazze. Sabato notte attendevano l’autobus per tornare a casa quando un 33enne algerino le ha avvicinate. Dopo aver rivolto apprezzamenti le ha molestate palpeggiandole. È accaduto vicino alla Stazione Centrale, in piazza IV Novembre. Le tre ragazze di 19 anni spaventate si sono rifugiate all’interno dell’autobus della linea notturna Atm N42. Ma l’uomo non ha desistito dalle sue intenzioni e le ha seguite sul bus. È stato catturato solo grazie all’intervento del dipendente Atm che ha dato l’allarme alla polizia. Stazione ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022) Ancora aggressioni ate ete tre. Sabato notte attendevano l’autobus per tornare a casa quando un 33enne algerino le ha avvicinate. Dopo aver rivolto apprezzamenti le hatendole. È accaduto vicino, in piazza IV Novembre. Le tredi 19 anni spaventate si sono rifugiate all’internodella linea notturna Atm N42. Ma l’uomo non ha desistito dalle sue intenzioni e le ha seguite sul bus. È stato catturato solo grazie all’intervento del dipendente Atm che ha dato l’rmepolizia....

