Milan, Theo Hernandez: “Faccio tutto questo per la squadra, il lavoro di tutti è stato importante” (Di domenica 15 maggio 2022) Milan Theo Hernandez – Theo Hernandez, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo il successo dei rossoneri contro l’Atalanta. Ecco quanto affermato. “Theo, hai preso coscienza del gol che hai fatto? Faccio tutto per questa squadra. E’ una serata incredibile con la nostra gente, che dopo tanto tempo è felice. Sono orgoglioso di giocare per il Milan. Una cosa del genere a San Siro non si vedeva dai tempi di Weah. Sono partito e mi sono detto di andare fino alla fine, poi ho tirato e ho fatto gol. Il lavoro di tutta la squadra è stato importante. E’ il gol più importante della tua ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022), terzino del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo il successo dei rossoneri contro l’Atalanta. Ecco quanto affermato. “, hai preso coscienza del gol che hai fatto?per questa. E’ una serata incredibile con la nostra gente, che dopo tanto tempo è felice. Sono orgoglioso di giocare per il. Una cosa del genere a San Siro non si vedeva dai tempi di Weah. Sono partito e mi sono detto di andare fino alla fine, poi ho tirato e ho fatto gol. Ildi tutta la. E’ il gol piùdella tua ...

