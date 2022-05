Milan, scudetto a un passo: 2 - 0 alla Dea, ora basterà un pareggio col Sassuolo (Di domenica 15 maggio 2022) Così l'attesa è dolce. Dolcissima ed esaltante, a prescindere da quello che combinerà l'Inter a Cagliari. Il Milan infila la quinta vittoria di fila, mette a tacere anche l'Atalanta davanti all'estasi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) Così l'attesa è dolce. Dolcissima ed esaltante, a prescindere da quello che combinerà l'Inter a Cagliari. Ilinfila la quinta vittoria di fila, mette a tacere anche l'Atalanta davanti all'estasi ...

Advertising

AntoVitiello : #Milan a un punto dallo scudetto, #Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' (dazn) #MilanAtalanta - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - TuttoMercatoWeb : Milan a un passo dallo scudetto, Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' - Boboj29 : Discorso scudetto , tutto si risolvera' domenica prossima , cosi pure il discorso salvezza - Milan avvantaggiata su… - MrLyJay : RT @fallotatticotv: #Inter batte #Cagliari per 1-3 (reti di #Darmian e doppietta di #Lautaro) e resta ancora in corsa per lo scudetto, nono… -