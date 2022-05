Milan, presente Nesta a ‘San Siro’: grande emozione per l’ex rossonero (Di domenica 15 maggio 2022) Come dichiarato da Massimo Ambrosini, Alessandro Nesta è presente a 'San Siro' ad assistere al match tra Milan e Atalanta Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Come dichiarato da Massimo Ambrosini, Alessandroa 'San Siro' ad assistere al match trae Atalanta

Advertising

gippu1 : La pigra Statistica Inutile del mercoledì pomeriggio: il Milan non vince un campionato in cui è presente anche l'Atalanta dal 1996. - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, presente @Nesta a #SanSiro: grande emozione per l’ex rossonero - #MilanAtalanta #ACMilan #Milan #SempreMilan #… - ChryCalle : RT @NonEvoluto: L'ingresso del resto del gruppo, la #CurvaSudMilano piena da non veder più il blu dei seggiolini. Quanto avrei voluto esse… - MilanPress_it : L'ex difensore rossonero presente al Meazza per #MilanAtalanta #Nesta - doniebopung : RT @NonEvoluto: L'ingresso del resto del gruppo, la #CurvaSudMilano piena da non veder più il blu dei seggiolini. Quanto avrei voluto esse… -